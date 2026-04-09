今日9日の近畿は、このあと西から次第に雨雲が流れ込み、夜は広く雨が降るでしょう。明日10日は雨や風が強まり、荒れた天気となるため、横殴りの雨にご注意ください。傘は大きめで丈夫なものを用意し、さらにレインコートなどがあると役に立つでしょう。

今日9日 近畿にも次第に雨雲流入

今日9日昼前の近畿は晴れた所が多いですが、次第に湿った空気が流れ込み、雲が広がってきています。兵庫県や京都府などは、すでに所々に雨雲がかかっています。





このあとは、高気圧の中心が東へ遠ざかり、前線を伴った低気圧が大陸から朝鮮半島付近へ進む見込みです。近畿では、湿った空気の流れ込みが強まり、夜には広い範囲で雨となるでしょう。お出かけの際は、忘れず傘をお持ちください。

明日10日は雨・風強まる 横殴りの雨に注意

明日10日は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を進む見込みです。近畿には、暖かく湿った空気が流れ込み、午前中は広く雨が降るでしょう。雷雨や激しい雨となる所もある見込みです。中国山地や紀伊山地の南側で雨雲が発達しやすく、総雨量が多くなるおそれがあります。午後は、近畿全般に、雨の降り方が断続的になるでしょう。



また、低気圧や前線に向かって吹く南風が強まり、沿岸部を中心に強く吹く所がある見込みです。横殴りの雨となるため、傘は大きめで丈夫な物をご使用ください。レインコートやタオルなどがあると役に立つでしょう。新学期がスタートしたばかりのお子さんをお持ちの方は、雨の日の通学路の危険な場所を、今一度、親子で確認するようにしてください。