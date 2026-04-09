圧倒的な広背筋…男の背中を見せつける元保護ネコ！衝撃マッチョ姿のネコいぬたちが続々登場

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

本日4月9日（木）の放送から、同番組が装いも新たにスタート。放送枠お引越し＆1時間へ拡大の記念すべきゲストに、“いぬコメンテーター”として紺野美沙子が登場する。

【写真】上腕二頭筋がキレてる!? ソファでくつろぐ“マッチョ”な柴いぬ

「ネコいぬフードそっくりFES！」のコーナーでは、ネコいぬたちのおいしそうな激かわショットを紹介。

キャットタワーの上で「お餅」にしか見えない白ネコおたまちゃんを筆頭に、食べ物と見間違うほどそっくりなネコいぬたちが大集合する。

サクサク衣のエビフライに見えるワンちゃんや、香ばしい焼き目のクロワッサンになりきるネコ。

さらには、SNSで話題の「エリンギヘアー」を施したシーズーや、頭に海苔を乗せたような「おにぎり柄」の白ネコまで…。

軽快な音楽とともに、お腹が空いてしまいそうなキュートな姿に注目だ。

◆第2回 ネコいぬボディービル大会

人間顔負けの「キレてる」肉体を誇るネコいぬたちが、自慢の筋肉を競い合う「第2回 ネコいぬボディービル大会」。

昨年、芸術的な筋肉美で話題をさらった大会がパワーアップして帰ってくる。

ソファでくつろぐ姿が「ゴリゴリの上腕二頭筋」に見える柴いぬや、圧倒的な広背筋で男の背中を見せつける元保護ネコ。

さらに、首が筋肉に埋まった「僧帽筋」自慢のポメラニアン、腕力を誇示する「肩メロン」なスコティッシュフォールドなど…衝撃のマッチョ姿が続々。はたして、第2代マッチョ王の座に輝くのは？