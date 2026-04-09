グラビアアイドル・実業家の茜さや(32)が7日、自身のnoteを更新。双子を妊娠していることを公表した。



【写真】服を着ててもすごい存在感！1児→3児のママになった茜さや

茜は広島県生まれのグラビアアイドル。2014年にミスヤングチャンピオンのファイナリストに選出され、メディアへの露出が増えた。2019年に芸能人の卵を受け入れるためのコンセプトカフェを設立し、経営者となった。2025年5月に結婚を、同年10月に第1子を出産を報告している。



7日に更新したnoteでは「本日はご報告があります」と切り出し、「驚かせてしまう方もいるかもしれませんが、現在妊娠中で、まさかのまさかの双子ちゃんです」と記した。公表した理由について、1人目の出産報告時に女性ファンから「(同じタイミングでの妊娠を)知っていたら一緒に頑張っている気持ちになれて嬉しかった」などとコメントがあったことを振り返り、「そういう受け取り方をしてくださる方もいるんだなあと、心強かったのを覚えています」と記した。



まだ0歳の子どもを子育てしながらの生活について「正直、子育てしながらの妊婦生活は想像以上に大変で、毎日ひいひい言っています……笑」と率直な気持ちを吐露。「兄弟を育てている方は本当にすごいなぁと。1人子育てをしているだけでも本当にすごいことなのに、と心から思いました」と世の中の子持ち家庭に向けて尊敬の念を向けた



今後のイベントについては、全て出演キャンセルしていることも記した。最後には「双子を産み育てるということは簡単なことではないけれど、なかなか経験できることではないと思うので、妊娠期間中も出産も、これから続いていく子育ても楽しんでいけたらいいなと」と前向きに捉えていることを記し、「今まさにお腹で命を育てているママ達!!しんどいと思いますが、共に乗り越えましょう!!」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）