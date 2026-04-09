歌手の岩崎宏美が、自身のモノマネをするタレント・コロッケとの関係について語った。

【映像】コロッケに「全然似てないから！」と一喝

岩崎は、4月7日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。長年岩崎のモノマネを持ちネタにしているタレントのコロッケについて語った。

番組では、2024年に行われた『徹子の部屋コンサート』でコロッケのステージにサプライズで登場した岩崎の様子を紹介した。

ステージ上で意気揚々と岩崎のヒット曲『シンデレラ・ハネムーン』を歌うコロッケに、岩崎がツカツカと歩み寄る。そして「あんた全然似てないから！いい加減にしなさい！」と叱りつけると、コロッケは驚いた様子で「おおお！！びっくりした！」と挙動不審に。岩崎が笑いながら「シンデレラ・ハネムーン♪」とサビを歌いあげると、コロッケは「これ、サプライズですか？」と動揺を隠せない様子を見せていた。

その映像をみた岩崎は「ひどいですよね、これ。怖いよね」と大笑い。そこで黒柳も笑いながら「コロッケさんとの仲はどうなんです？結局は」と切り込んだ。

すると岩崎は「仲はいいんですけれどもね。初めて見た時には…コロッケが私の顔してる時には…本当に、家で普通に見てた時に『えっ？』と思ったんですよ。それはね、すっごく衝撃的でしたけれども。でも普段は仲がいいです」と2人の関係性を明かし、コロッケと岩崎が仲良く並ぶ2ショット写真を公開した。

それをみた黒柳が「ずいぶん顔の大きさ違うわね」と突っ込むと、「そう。コロッケと並んで写真撮ると、自分が痩せた人みたいに見えるので。私は結構気に入ってるんですけど」とまたまた爆笑。

黒柳が「すごいわね、コロッケさんってね。皆さんを喜ばせるわね、これはね」と笑うと、岩崎は「すごい気を使う方ですし。本当にいい人ですよ」と称賛。黒柳も「いい人ね、大好き、私も。とってもいい人です」と同意した。

（『徹子の部屋』より）