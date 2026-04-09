シャオミの未発表な次期スマホの型番がIMEIデータベースに登録！日本向けモデル「2611FPNFAR」はFeliCa対応のREDMIシリーズか
|シャオミの日本向けモデルも存在する未発表な次期スマホの型番が判明！写真は既存のREDMI Note 15 Pro 5G
携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてXiaomi Communicationsの未発表な型番「2611FPNFAG」および「2611FPNFAR」、「2611FPNFAI」が登録されています。型番規則から2611FPNFAGがグローバル向けモデル、2611FPNFARが日本向けモデル、2611FPNFAIがインド向けモデルとなり、2026年11月以降に投入を予定している機種になります。
なお、REDMIブランドのスマホは直近で2025年12月に「REDMI 15 5G」、2026年1月に「REDMI Note 15 Pro 5G」が発売されており、わざわざ日本向けモデルとなるということはおサイフケータイ（FeliCa）に対応しているのだと推測されます。また2611FPNFARはメーカー型番であるため、発売される場合には日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されることになります。
シャオミ・ジャパンでは日本市場においてXiaomi製品のうちのスマホについて主にハイエンドクラスの「Xiaomi」ブランドとコストパフォーマンスを重視したエントリークラスからミッドハイレンジクラスまでのREDMIブランド、そしてエントリークラスからハイエンドクラスまでをオンライン限定で販売する「POCO」ブランドで展開しており、このうちのXiaomiブランドとREDMIブランドにおいて各クラスごとにおおよそ1年に1機種くらいのペースで日本向けモデルを投入してきています。
そうした中で今回、未発表の新しい日本向けモデルが存在する機種がGSMAのIMEIデータベースに登録されました。この登録された2611FPNFARはNFCやBluetooth、無線LAN（Wi-Fi）に対応しており、SIMカードスロットは2つあり、携帯電話ネットワークとしては5Gおよび4G、3G、2Gの以下の周波数帯に対応し、LTE Category 12（LTE DL Category 16およびLTE UL Category 16）をサポートしているということです。なお、型番規則から2026年11月以降に投入を予定しており、恐らく実際の発売は2026年末から2027年前半あたりになるのではないかと思われます。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, III, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名
|型番
|発売時期
|Xiaomi 17T Pro
|2602EPTC0R
|2026年（予定）
|REDMI Note 15 Pro 5G
|25080RABDR
|2026年1月
|REDMI 15 5G
|25057RN09R
|2025年12月
|Xiaomi 15T Pro
|2506BPN68R
|2025年9月
|Xiaomi 14T Pro
|2407FPN8ER
|2024年11月
|Redmi Note 13 Pro+ 5G
|24040RA98R
|2024年5月
|Xiaomi 13T Pro
|23088PND5R
|2023年12月
|Xiaomi 13T
|2308EPN60R
（XIG04）
|2023年12月
|Redmi 12 5G
|23076RA4BR
|2023年10月
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記事執筆：memn0ck
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