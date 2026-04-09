シャオミの日本向けモデルも存在する未発表な次期スマホの型番が判明！写真は既存のREDMI Note 15 Pro 5G

携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてXiaomi Communicationsの未発表な型番「2611FPNFAG」および「2611FPNFAR」、「2611FPNFAI」が登録されています。型番規則から2611FPNFAGがグローバル向けモデル、2611FPNFARが日本向けモデル、2611FPNFAIがインド向けモデルとなり、2026年11月以降に投入を予定している機種になります。

一方でそれ以外の情報については現時点では海外でも発表されておらず、他の認証機関なども通過していないため、詳細は不明です。ただし、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）はこれまでに発表会の質疑応答などで各クラスでおおよそ1年に1機種は日本向けモデルを投入する方針を示しており、すでに紹介しているように今後数カ月以内にハイエンドスマホ「Xiaomi 17T Pro」が投入される予定となっているため、恐らくコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドのミッドレンジまたはエントリークラスの機種になるのではないかと予想されます。

なお、REDMIブランドのスマホは直近で2025年12月に「REDMI 15 5G」、2026年1月に「REDMI Note 15 Pro 5G」が発売されており、わざわざ日本向けモデルとなるということはおサイフケータイ（FeliCa）に対応しているのだと推測されます。また2611FPNFARはメーカー型番であるため、発売される場合には日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されることになります。


シャオミ・ジャパンでは日本市場においてXiaomi製品のうちのスマホについて主にハイエンドクラスの「Xiaomi」ブランドとコストパフォーマンスを重視したエントリークラスからミッドハイレンジクラスまでのREDMIブランド、そしてエントリークラスからハイエンドクラスまでをオンライン限定で販売する「POCO」ブランドで展開しており、このうちのXiaomiブランドとREDMIブランドにおいて各クラスごとにおおよそ1年に1機種くらいのペースで日本向けモデルを投入してきています。

そうした中で今回、未発表の新しい日本向けモデルが存在する機種がGSMAのIMEIデータベースに登録されました。この登録された2611FPNFARはNFCやBluetooth、無線LAN（Wi-Fi）に対応しており、SIMカードスロットは2つあり、携帯電話ネットワークとしては5Gおよび4G、3G、2Gの以下の周波数帯に対応し、LTE Category 12（LTE DL Category 16およびLTE UL Category 16）をサポートしているということです。なお、型番規則から2026年11月以降に投入を予定しており、恐らく実際の発売は2026年末から2027年前半あたりになるのではないかと思われます。

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, III, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz


＜直近のXiaomiの日本向けモデル＞
製品名型番発売時期
Xiaomi 17T Pro2602EPTC0R2026年（予定）
REDMI Note 15 Pro 5G25080RABDR2026年1月
REDMI 15 5G25057RN09R2025年12月
Xiaomi 15T Pro2506BPN68R2025年9月
Xiaomi 14T Pro2407FPN8ER2024年11月
Redmi Note 13 Pro+ 5G24040RA98R2024年5月
Xiaomi 13T Pro23088PND5R2023年12月
Xiaomi 13T2308EPN60R
（XIG04）		2023年12月
Redmi 12 5G23076RA4BR2023年10月



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記事執筆：memn0ck


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