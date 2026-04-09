俳優の畑芽育（２３）と志田未来（３２）が８日、都内で行われたＡＢＣテレビ／テレビ朝日系Ｗ主演ドラマ「エラー」（１２日スタート。日曜、後１０・１５）の制作発表会見に出席した。

ある女性の死に関わったユメ（畑）と、女性の娘の未央（志田）が、真実を知らぬまま心を通わせる償いと赦（ゆる）しの物語。地上波ゴールデン／プライム帯ドラマ初主演の畑は「この作品が初主演で本当に良かった。私自身も初めて見せるキャラクターというか、新境地をお見せできるすてきな作品」とアピールした。

撮影時には平成ブームの象徴として流行しているプロフィル帳を、共演者とスタッフに配布したと明かし、「せっかくならスタッフさんの顔と名前を一致させたいし、全く接点のない方とも交流を深めたい」と説明。

志田にも書いてもらったといい、「『自分が天才と思うところは？』の記入欄に『長いセリフを言えたとき（誰も褒めてくれない。自分で褒めるしかない！）』とセルフツッコミまで書いてくれた」と大喜びで紹介した。これには志田も「それ一番恥ずかしいやつ〜！」と照れ笑いだ。

さらに畑は「私のオススメのエステを紹介したら、たまたま２人が行く時間が被った」と告白。「エステ先で出会って『わー！』みたいな。そしたら受付のお姉さまに『ドラマ見ます！』って言われて、さすがに番宣してるみたいになっちゃった」と、息ピッタリなエピソードも披露した。