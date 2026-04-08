嵐、ラストツアー5・31最終公演が生配信決定 ファンクラブ会員限定特典が話題に「さすが嵐」「どこまでファン想い」
5人組グループ・嵐によるラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演が、生配信されることが決定した。4月8日、FAMILY CLUB onlineなどを通じて発表された。午後6時から同サイトで生配信を実施し、開演前の午後3時からは特別映像の配信を予定している。
【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像
また、特設サイトでは「嵐ファンクラブ会員限定視聴チケットをご購入いただいた方は、購入特典として「We are ARASHI」オリジナル銀テープをファンクラブご登録住所へお届けいたします！」と告知。「ご購入いただいた会員の皆さまへ順次、発送準備を進めてまいりますが、お届けにはお時間をいただきますことあらかじめご了承ください。詳細が決まり次第、お知らせいたします」とアナウンスしている。
嵐は同日をもって活動を終了。その最後の日に、これまで歩んできたファンの手元に残り続ける贈り物を届ける形となる。これにファンからは「ファンのことちゃんとわかってらっしゃる」「さすが嵐」「どこまでファン想いの素晴らしいグループなんだ」「ゲットできなかったので本当に嬉しいです」と感激の声が数多く寄せられている。
見逃し配信期間は、準備でき次第6月15日午後11時59分まで。視聴チケット販売期間は、嵐ファンクラブ会員限定チケットとして4月10日から6月15日午後10時までで3900円（税込）、ファミリークラブ会員限定チケットとして4月17日から6月15日午後10時までで4500円（税込）、一般チケットとして4月30日から6月15日午後10時まで6000円（税込）で販売される。
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また、特設サイトでは「嵐ファンクラブ会員限定視聴チケットをご購入いただいた方は、購入特典として「We are ARASHI」オリジナル銀テープをファンクラブご登録住所へお届けいたします！」と告知。「ご購入いただいた会員の皆さまへ順次、発送準備を進めてまいりますが、お届けにはお時間をいただきますことあらかじめご了承ください。詳細が決まり次第、お知らせいたします」とアナウンスしている。
見逃し配信期間は、準備でき次第6月15日午後11時59分まで。視聴チケット販売期間は、嵐ファンクラブ会員限定チケットとして4月10日から6月15日午後10時までで3900円（税込）、ファミリークラブ会員限定チケットとして4月17日から6月15日午後10時までで4500円（税込）、一般チケットとして4月30日から6月15日午後10時まで6000円（税込）で販売される。