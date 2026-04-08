実写版『ONE PIECE』シーズン3は来年配信！その他新情報が明らかに

Netflix（ネットフリックス）で独占配信中の実写版『ONE PIECE』が早くもシーズン3が2027年に世界独占配信されることが決定。タイトルは『ONE PIECE: The Battle of Alabasta』に。さらに新作アニメーションスペシャルの製作が発表された。



実写版『ONE PIECE』シーズン3は2027年に独占配信決定！

実写版『ONE PIECE』は、海外メディアで「テレビ界屈指の傑作ドラマ」「Netflix史上最高のオリジナル作品の一つ」など絶賛され、批評サイトRotten Tomatoesでもシーズン2の批評家スコアが93パーセント（※4月7日時点）と、実写化作品では他に類を見ない高評価を叩き出している。

シーズン2で描かれたのは、モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる“麦わらの一味”が“偉大なる航路（グランドライン）”での航海に進出する壮大で過酷な大冒険だ。しかしシーズン3では、それすら凌駕する危機が訪れる。主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタだ。とある理由で民の反乱が勃発した裏で、世界政府公認の海賊で規格外の強さを誇る“王下七武海”の一人クロコダイル（ジョー・マンガニエロ）と、彼が率いる犯罪組織バロックワークスが糸を引き、すべてを砂へと帰すかのような乗っ取り計画が進行…。非道な計画を食い止めるため、一味は絆を力に変えながら、罠と陰謀が渦巻く新たな激闘に挑んでいく。

新作アニメーションスペシャル『LEGO® ONE PIECE』が9月29日（火）より配信決定

新たに発表されたのが、LEGOアニメーションスペシャル『LEGO® ONE PIECE』だ。本作では、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を作り手（ビルダー）として語って聞かせていく。公開された予告からも伝わる通り、“東の海（イーストブルー）”から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く冒険の数々をウソップが“盛りに盛って”語る武勇伝が、LEGOならではのコミカルかつド派手なアクションで描かれる。

“東の海”編から新たにアニメ化される『THE ONE PIECE』特報映像が公開

“東の海”編から新たにアニメとして作り出されるプロジェクト『THE ONE PIECE』。25年以上を経てなお、最大出力で前進中のTVアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な映像表現を突き詰め、ルフィの冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。公開されたのは、世界観の一端が味わえるキャラクター設定画やイメージボードを映し出した貴重映像だ。そこには、ルフィを筆頭に“東の海”の猛者たち、そして“あの人物”の姿が映し出されていく。果たして、“冒険”はどんな姿で現れるのか。

配信情報

Netflixシリーズ『ONE PIECE』はシーズン1〜2が独占配信中、シーズン 3は2027年世界独占配信。

Netflixシリーズ『LEGO® ONE PIECE』は9月29日（火）より世界独占配信。

Netflixシリーズ『THE ONE PIECE』は近日世界独占配信。

（海外ドラマNAVI）

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