レディックHC「塁は役割を果たしていなかった」…八村の懲罰的交代に指揮官が言及

4月8日（現地時間7日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームでオクラホマシティ・サンダーを迎え撃ち、大敗を喫した。負傷者多発のチームで先発出場した八村を試合開始後すぐにベンチに下げた采配について、試合後にJJ・レディックヘッドコーチが明かしている。

昨シーズン王者を前に、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスに加えてレブロン・ジェームズも欠場と、主力選手をことごとく欠く試練を迎えたレイカーズ。そんな中でスターターを担った八村は、第1クォーター残り9分33秒に早くもベンチに下がった。その後同クォーター終盤から再びコートに立つと、試合を通してチームハイの15得点をマーク。フィールドゴール成功率70.0パーセントと高確率でゴールを射抜いた。

ベンチに下がる前には、ディフェンスの戻りの遅さについてレディックHCからゲキを飛ばされる様子が見られた八村。この采配に対して指揮官は、試合後にも「塁は役割を果たしていなかったため、早々にタイムアウトを取って交代させた」と説明したことを現地メディア『ESPN』のデイブ・マクメナミン記者が伝えている。八村自身は試合後報道陣の前に姿を見せず、コメントを控えたという。

シーズン後半戦で怒涛の快進撃を見せていたものの、負傷者が相次ぎ苦境に立たされているレイカーズ。指揮官は、レギュラーシーズン残り3試合をプレーオフへ向けたローテーションメンバーを見極める機会にするという考えも示している。今シーズンでチームとの契約満了を迎える八村が、プレーオフへ向けどのような戦いを見せるのか、注目が集まる。

【動画】チームハイの15得点を挙げた八村のプレーを一気見！