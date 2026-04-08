あす4月9日（木）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「狭小住宅＆交通事故鑑定人！身近な幸せを守れ！春の大突破SP」。見どころをご紹介！

■駐車場1.5台分の敷地…史上最難関レベルの土地で理想の家を建てろ！

厳しい制限でも依頼者の理想を叶える「突破狭小住宅」。今回の案件は、三方を住宅に囲まれた狭小地。「突破狭小住宅」初参戦の田中卓志（アンガールズ）と共に依頼者と話し合うこがけん演じる古賀建築士。土地の制限により建てられる面積は実質7.5坪で、3階建てにしても1フロアはわずか9畳という厳しい制約が課せられている。

問題はそれだけではない。唯一開けた道路側は人通りの多い緑道に面しており大きな窓を設けることができないため、光や風を取り込むことすら困難な状況。さらに浸水リスクも抱えるこの土地で、依頼者は「家族の理想の住まい」をすべて叶えたいという難題を提示。

ダイニングキッチン、ワークスペース、シアタールーム、さらにはテラスや家庭菜園スペースまで…限られた空間の中で、そのすべてを実現することは可能なのか!? 常識を覆すアイデアが、この絶望的な条件を突破へと導く！果たして、家族の夢をすべて叶えた驚きの設計とは!?

比嘉愛未は、再現ドラマの田中の演技に「癒された」とコメント。島崎和歌子は、幸せそうな家族のVTRに思わず本音が…。

■証言が真っ向から対立 交通事故鑑定人が暴く真実とは!?

実際に起きた交通事故の真相に迫る「交通事故鑑定人」。今回はVTR初出演の竹財輝之助が弁護士役で登場。交通事故鑑定人役の関太（タイムマシーン3号）と共に事故の真相に迫る。

1件目の事故現場は片側2車線の道路。第一車線を走行していた依頼者の車と、追い越し車線から車線変更してきた相手車両が衝突。依頼者側は「相手が強引に車線変更してきた」と主張する一方で、相手側は「十分な距離を確認したうえで車線変更したが、依頼者が加速してきた」と主張し、両者の主張は真っ向から対立。

さらに事故直後、相手がなかなか車から降りてこなかったことから、その間に“何かを隠していた”のではという疑いも。証言・現場の状況・心理…あらゆる情報をもとに、鑑定人が導き出した結論とは？

■幸せな家族に起きた悲劇 意識不明の父親に代わって事故の原因を突き止めろ

続いての事故は、幸せな家族に起きた悲劇。娘の卒業式を終え、夫の帰りを待つ妻役を雛形あきこが演じる。

卒業祝いのケーキを持って車で帰宅中の夫だったが、交通事故に巻き込まれてしまう。現場は見通しの良い交差点。後ろからトラックに追突された夫が運転する乗用車は反対車線の車とも衝突し、夫と反対車線の運転手は意識不明の重体。唯一証言を聞けるトラックの運転手は、夫の車が右折しようとして急に減速したのが事故の原因だと話す。

しかし夫の自宅は交差点を直進した先にあるため、右折しようとするはずがないと雛形演じる妻は話す。事故に遭ったどの車もドライブレコーダーがついておらず、現場を目撃した人物もいない。

現場の調査を進めると、道路のスリップ痕や右を向いたタイヤなど、一見するとトラック側の証言が正しいように見える痕跡が。しかし、関演じる鑑定人は「何かが引っかかる…」と違和感を覚えていた。3台が絡む多重事故。この超難問の真相とは？

極限の条件を突破する建築、真実を暴く鑑定。果たして今回、見事突破できたのは誰なのか!?

■江戸川コナンが「ひらめきトッパーマン」を進行！

日常でのピンチをひらめき一発で解決した見事な突破術を視聴者から寄せられたアイデアをもとに紹介するコーナー「その手があったか！ひらめきトッパーマン」には、今週4月10日（金）に公開を迎える劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』から江戸川コナンが登場！番組史上初、サンドウィッチマンの2人と一緒にコーナーを進行する。

番組の大ファンだという原作者の青山剛昌先生が特別に描いたトッパーマンシールも登場し、出演者一同大興奮。コナンくんの日常のエピソードや、ゲストの五輪銀メダリスト・長谷川帝勝選手とのスケートボードテクニックについてのトークも是非お見逃しなく！