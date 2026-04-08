（CNN）8日未明、停戦合意が発表されると、イラン国民は街頭に集結した。しかし、合意内容に懐疑的な声も少なくなかった。

現場の映像には、米国旗やイスラエル国旗を燃やす人々の姿が映っている。これはイラン政権支持の集会でよく見られる光景だ。またイラン国旗を振り、最高指導者モジタバ・ハメネイ師及び暗殺された父のアヤトラ・ハメネイ師の写真を掲げる人々もいた。

ロイター通信によると、現場にいたある女性は「​​米国はこれまで何度もその本性を露（あら）わにしてきた。我々は2度も交渉のテーブルに着いたが、そのたびに攻撃を受けていた」と語った。さらに、米国はこの停戦を利用して「自らの力を再び強めようとしている」と付け加えた。

「米国の本質は変わるのだろうか？ なぜ彼らが停戦を受け入れたのか、全く理解できない。いつものように、イスラエルのために時間を稼ごうとしているだけだ」と、この女性は主張した。

ロイター通信によると別の女性は、なぜイランが停戦を宣言し、ホルムズ海峡を再開する必要があるのか​​と疑問を呈した。

ここ数週間、イラン政権の要人たちは、公の場で繰り返し米国との交渉に対する不信感を表明。彼らの指摘によれば、イランは今回の衝突の勃発時にも、そして昨年の12日間の紛争の開始時にも、米国との交渉の最中に攻撃を受けたという。