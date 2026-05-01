グレープストーンが展開する東京ばな奈ワールドは、2026年5月1日から10月31日まで、JR東京駅の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」で店舗限定商品の『東京ばな奈シェイク』を期間限定で販売しています。シェイクに合うカレーパンやクリームあんドーナツも『東京ばな奈シェイク』は、バナナピューレとコクのあるバナナカスタードを合わせた、ふわっとなめらかなバナナシェイクです。東京ばな奈と同じくバナナの自然な甘さにこ