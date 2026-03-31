昨年7月、業界を代表するトップメーカーからデビューした音無鈴さん。幼少期から英語、モダンバレエ、ピアノ、茶道などの英才教育を受けてきたお嬢様だが、実は好奇心も旺盛。数年前には「マルチ」に勧誘された経験もあるという。しかし、事前に見抜く術を学んでいたことで、大きな被害に遭う前に離脱。そこからさらに一歩踏み込み、「いただき女子」や「パパ活男性」の生態を研究し、大学の課題では論文にまでまとめたそうだ。な