教師による「不適切な指導」で、子どもの命が奪われる──。学校や部活動の現場でおこなわれる日常的な指導が、ある日、取り返しのつかない結果を招くことがある。いわゆる「指導死」だ。2025年12月に日本体育大学で開かれた「学校・部活動における重大事件・事故から学ぶ研修会」では、12年以上前に弟を失った女性が登壇し、今なお消えない問いを学生たちに投げかけた。（ライター・渋井哲也）●弟を失った姉の証言学生たちが詰め