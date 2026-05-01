2026年4月24日、中国のポータルサイト・捜狐に「葬送のフリーレン」がカトリック的なアニメとして高評価を得ているものの、多くの反発の声が上がっていると紹介した記事が掲載された。記事は、「近年を代表する社会現象級のファンタジーアニメとして『葬送のフリーレン』の人気は二次元文化の枠を超えて他分野にまで影響を及ぼしている。勇者一行の旅の後、エルフの魔法使い・フリーレンの旅路を描く同作は、繊細な感情表現と生命