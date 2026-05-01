「日本ハム５−１オリックス」（１日、エスコンフィールド）日本ハムが２連勝。オリックス戦の連敗を３で止めた。借金２とし、最下位を脱出して４位に浮上した。万波が大技小技で勝利に貢献した。２点リードの四回１死一、三塁からセーフティースクイズ。投手と一塁手の間をプッシュバントで見事に抜いて（記録は遊撃内野安打）、追加点を挙げた。「なんかありそうだなっていう予感はしてたんで。そこはボス（新庄監督）と