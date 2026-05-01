【乙女座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月のあなたの運勢は?乙女座（8/23-9/22）あなたの「本音」は？今月の乙女座のテーマは、ずばり「深さ」。表面的な楽しさよりも、本音で語り合える関係こそが、あなたに本物の幸運を運んできます。気になる相手には、あなたからまず一歩。信頼できる仲間と役割を分かち合うことで、流れが驚くほどスムーズに動き出すでしょう。遠慮して保ってきたその距離