【スマイルスライム和シリーズ浮かびあがる醤油皿（4種）】 5月2日 発売 価格：各1,320円 スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム」の和シリーズから「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターをモチーフにした醤油皿4種類をスクウェア・エニックス e-STOREストアで5月2日に発売する。価格は各1,320円 今回発売されるのは、醤油を