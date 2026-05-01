◆パ・リーグロッテ０―１０西武（１日・ＺＯＺＯ）プロ初登板となった西武先発・佐藤爽（そう）投手が、７回２安打無失点でプロ初勝利。育成出身選手の初登板勝利はプロ野球７人目、球団初の快挙となり、「うれしい。できすぎかなと。うまくいきすぎた」とはにかんだ。常時風速１０メートルを超える強風が吹き荒れる中で、初回はわずか１１球で終える立ち上がり。２回は石川慎、ソトから変化球で連続三振を奪うと、井上は一