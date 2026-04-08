韓国の衣料品店が“くまだまさし”だらけ 謎の”くまだまさしレイヤード”に妻＆娘が苦笑「世界がやっと追いついた！」
お笑い芸人・くまだまさし（52）が7日、自身のXを更新。家族で花見へ行ったことを明かし、そこで話題になったSNSで注目を集めている“ステージ衣装”について言及した。
【写真】「俺は韓国ではオシャレなのだー」韓国の衣料品店で大注目“くまだまさしレイヤード”
くまだは「昨夜、奥さんと娘が会話をしてました『私のXパパの投稿ばっか流れてくんだけどー。もう勘弁』『知らないよー』そんな会話を2人でしてて、その後ろで僕は聞いてて、そんな話をしながら3人で桜を見に行きました」とつづり、桜をバックに家族3ショットを披露している。
娘のXで流れてくるというのが、韓国の衣料品店で “黒の長袖に白のタンクトップを重ね着する”スタイルが数多く展示されているというSNSの投稿のこと。これが、くまだお馴染みのステージ衣装に似ていると話題となっているのだ。
これに対し、くまだは家族との会話でも話題になっていることを明かし、「桜も良いですが、それより何より、この呼び方笑っちゃいます”くまだまさしレイヤード”『くまだまさしレイヤードって』と3人で笑いながら楽しい夜桜になりました」と、そのネーミングに笑わずにはいられない様子を見せている。
5日の投稿では「俺は韓国ではオシャレなのだー韓国の方々ありがてぇー」と感謝のコメントをしていた。
この投稿に、コメント欄には「まさかくまだまさしさんが流行を引っ張っていたとは」「本人に届いてた」「普段着のくまだってイケおじだよな」「世界がやっと追いついた！」「さすが流行先取り」などと、反響が集まっている。
【写真】「俺は韓国ではオシャレなのだー」韓国の衣料品店で大注目“くまだまさしレイヤード”
くまだは「昨夜、奥さんと娘が会話をしてました『私のXパパの投稿ばっか流れてくんだけどー。もう勘弁』『知らないよー』そんな会話を2人でしてて、その後ろで僕は聞いてて、そんな話をしながら3人で桜を見に行きました」とつづり、桜をバックに家族3ショットを披露している。
これに対し、くまだは家族との会話でも話題になっていることを明かし、「桜も良いですが、それより何より、この呼び方笑っちゃいます”くまだまさしレイヤード”『くまだまさしレイヤードって』と3人で笑いながら楽しい夜桜になりました」と、そのネーミングに笑わずにはいられない様子を見せている。
5日の投稿では「俺は韓国ではオシャレなのだー韓国の方々ありがてぇー」と感謝のコメントをしていた。
この投稿に、コメント欄には「まさかくまだまさしさんが流行を引っ張っていたとは」「本人に届いてた」「普段着のくまだってイケおじだよな」「世界がやっと追いついた！」「さすが流行先取り」などと、反響が集まっている。