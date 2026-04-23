前代未聞の不祥事…その背景には何が？ 「社員しか買えない株があり、絶対利益が出て元金は保証するから、お金を預けてくれないか」 【画像を見る】「３年目以降は…」元社員が語った“企業風土” 今年１月、プルデンシャル生命保険の社員ら１００人以上が、顧客約５００人から計約３１億円を不正に受け取っていた問題が発覚。会社は５月９日まで新規の保険販売を自粛していますが、この期間をさらに半年間延長すると発