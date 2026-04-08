ポテトサラダに“限界量”のカレー粉を追いがけしたポテトサラダ＆たっぷりピーナッツバターに“狂う”サンドイッチ ドンキの「偏愛めし」新商品
ディスカウントストア『ドン・キホーテ』が展開する「偏愛めし」シリーズから、新たに3月〜4月上旬に発売された新商品を紹介する。
【写真】インパクト大！メンマがザックザク入ったおにぎり
同シリーズは、「みんなの75点より、誰かの120点。」をコンセプトに、誰かの“好き”にとことん振り切ったおいしさを追求している、弁当・惣菜ブランド。「本当においしいの？」とちょっと疑ってしまうような、偏った愛が詰まった商品をそろえている。アメリカンドッグが大好きな開発者が仕事帰りにコンビニへ寄り、車の中で、「アメリカンドッグ、おにぎり、アメリカンドッグ…」と交互に食べていたことから生まれた商品『アメリカンドッグのココだけ弁当』は話題を呼んだ。ほかにも『フライドチキンの皮だけ弁当』や『あんだく溺れ天津飯』など、インパクト大な商品がずらり。
■新商品一覧（全て税込価格）
『カレー風味限界ポテトサラダ』
発売日：3月1日
値段：214円
スパイスカレーが好きで、副菜のポテトサラダにスパイスカレーを“追いがけ”して混ぜて食べていた開発者。「あの味が忘れられず、もっと多くの方に楽しんでいただきたい…」そんな思いから強烈ビジュのポテサラが誕生した。
じゃがいも、玉ねぎ、にんじんが入ったカレー風味のポテサラの上にクミンなどを配合したスパイスをこれでもかと“追いがけ“。食べる直前に自身で混ぜる「共同作業」により、一層スパイスの香りが引き立ち、最高のおつまみへと昇華する。
『限界突破 真ピーナッツバター狂いサンド』
発売日：4月1日
値段：322円
「ピーナッツバターを心ゆくまでたっぷりつけて食べたい！」という願望を叶えた偏愛サンドイッチ。物理的にサンド可能な量を突き詰めたら一般的なピーナッツロールの3倍以上、80グラムものピーナッツバターを挟んだ「エネルギー爆弾」が誕生。そのうち1／3はピーナッツ粒で、ザクザク食感と絶妙な粘度のバタークリームを楽しめる。
■「現役大学生の偏愛 キャンパスめし」一覧
桃山学院大学・企業部との産学協働プロジェクト第2弾。
『主役はメンマ！なおにぎり』
発売日：3月16日
値段：160円
“メンマはヘルシー“を主張する学生の熱意から生まれたダイエット食材偏愛めし。「メンマのシャキッとした噛み応えある食感が好き。ラーメントッピングの一つにしておくのはもったいない」という思いから、普段は脇役のメンマを同社従来品のおにぎりの具の量に対し約1.3倍（確認）詰めたおにぎりを開発。
中心部への大量トッピングのほか、醤油ラーメン風の味ごはんにメンマを混ぜ込み、メンマ好きに捧げる逸品。溢れんばかりのシャキシャキ食感で、歓迎会シーズンの「腸活」もはかどるかも。
『欲望のままにかぶりつくおにぎりキンパ』
発売日：3月16日
値段：160円
キンパ好きな学生の「思いっきりかぶりつけるキンパを食べたい」欲望を商品化。「世の中にあるキンパは、カット済みのものが一般的で物足りない…口いっぱいに頬張るのに最適な形は何か？」と考えた末、辿り着いたのは「おにぎりの形」だった。もやしやほうれん草のナムル、刻みたくあんのアクセントで、キンパ特有の食感を再現。
【写真】インパクト大！メンマがザックザク入ったおにぎり
同シリーズは、「みんなの75点より、誰かの120点。」をコンセプトに、誰かの“好き”にとことん振り切ったおいしさを追求している、弁当・惣菜ブランド。「本当においしいの？」とちょっと疑ってしまうような、偏った愛が詰まった商品をそろえている。アメリカンドッグが大好きな開発者が仕事帰りにコンビニへ寄り、車の中で、「アメリカンドッグ、おにぎり、アメリカンドッグ…」と交互に食べていたことから生まれた商品『アメリカンドッグのココだけ弁当』は話題を呼んだ。ほかにも『フライドチキンの皮だけ弁当』や『あんだく溺れ天津飯』など、インパクト大な商品がずらり。
『カレー風味限界ポテトサラダ』
発売日：3月1日
値段：214円
スパイスカレーが好きで、副菜のポテトサラダにスパイスカレーを“追いがけ”して混ぜて食べていた開発者。「あの味が忘れられず、もっと多くの方に楽しんでいただきたい…」そんな思いから強烈ビジュのポテサラが誕生した。
じゃがいも、玉ねぎ、にんじんが入ったカレー風味のポテサラの上にクミンなどを配合したスパイスをこれでもかと“追いがけ“。食べる直前に自身で混ぜる「共同作業」により、一層スパイスの香りが引き立ち、最高のおつまみへと昇華する。
『限界突破 真ピーナッツバター狂いサンド』
発売日：4月1日
値段：322円
「ピーナッツバターを心ゆくまでたっぷりつけて食べたい！」という願望を叶えた偏愛サンドイッチ。物理的にサンド可能な量を突き詰めたら一般的なピーナッツロールの3倍以上、80グラムものピーナッツバターを挟んだ「エネルギー爆弾」が誕生。そのうち1／3はピーナッツ粒で、ザクザク食感と絶妙な粘度のバタークリームを楽しめる。
■「現役大学生の偏愛 キャンパスめし」一覧
桃山学院大学・企業部との産学協働プロジェクト第2弾。
『主役はメンマ！なおにぎり』
発売日：3月16日
値段：160円
“メンマはヘルシー“を主張する学生の熱意から生まれたダイエット食材偏愛めし。「メンマのシャキッとした噛み応えある食感が好き。ラーメントッピングの一つにしておくのはもったいない」という思いから、普段は脇役のメンマを同社従来品のおにぎりの具の量に対し約1.3倍（確認）詰めたおにぎりを開発。
中心部への大量トッピングのほか、醤油ラーメン風の味ごはんにメンマを混ぜ込み、メンマ好きに捧げる逸品。溢れんばかりのシャキシャキ食感で、歓迎会シーズンの「腸活」もはかどるかも。
『欲望のままにかぶりつくおにぎりキンパ』
発売日：3月16日
値段：160円
キンパ好きな学生の「思いっきりかぶりつけるキンパを食べたい」欲望を商品化。「世の中にあるキンパは、カット済みのものが一般的で物足りない…口いっぱいに頬張るのに最適な形は何か？」と考えた末、辿り着いたのは「おにぎりの形」だった。もやしやほうれん草のナムル、刻みたくあんのアクセントで、キンパ特有の食感を再現。