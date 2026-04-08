目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』SCREENX上映決定！正面左右3面を使用したプロモ映像解禁

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目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）が、全国27の劇場にて、SCREENXで上映されることが決定。上映を記念して、SCREENX特別ビジュアルとプロモーション映像が解禁となった。

■特別ビジュアルには3通りの坂本（目黒蓮）の姿

先日行われた完成披露舞台挨拶にて、目黒は本作の見どころであるアクションシーンについて、「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げ、映像に収めることができてよかった」と語り、作品への強い自信を見せた。

また、共演者や福田雄一監督からは、「『SAKAMOTO DAYS』を背負う」という強い覚悟を感じさせる目黒のいっさい妥協を許さない姿勢についても語られ、本作への期待がますます高まっている。

このたびSCREENX上映の決定にあわせて解禁されたビジュアルには、迫りくる敵を迎え撃とうと凄まじい殺気を漂わせたスーツを身にまとった＜殺し屋時代の姿＞、殺し屋を引退し営んでいる坂本商店のエプロンを身に着けている＜ふくよかな姿＞、そして本気モードでカロリーを消費した＜スマートな姿＞の3通りの坂本（目黒）の姿が。

さらに、坂本の命を狙う×（スラー）の宣戦布告の証である「×印」も大きく描かれており、ふたりの熾烈な戦いを予感させる。

次世代型映画上映システムとして世界的に注目を集めている、3面マルチプロジェクション・映画上映システムSCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の中へ没入できる上映フォーマット。本作の最大の見どころのひとつである、坂本や仲間たちと刺客らとの命懸けの超絶アクションバトルが、目の前で繰り広げられているかのような極限の臨場感を劇場で体感しよう。

SCREENX上映の上映館数は予定のため、変更となる可能性がある。詳細は、作品公式サイトまたは各劇場公式サイトまで。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮

高橋文哉 上戸彩

横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐

桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴

八木勇征 生見愛瑠

北村匠海

小手伸也 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/