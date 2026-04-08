巨人新助っ人「全員当たり年」の予感　次なる黄金期へ外国人活用で「つなぎ」のチーム強化なるか

ダルベックはOPS.936といい仕事をしている(C)産経新聞社

近年にない、助っ人の「当たり年」シーズンになるかもしれません。

2年ぶりのリーグ優勝を目指す阿部巨人です。主砲の岡本和真がメジャーリーグのブルージェイズへ移籍し、得点力の減少が課題となって臨んだ今季。その穴を少しでも埋めるべく獲得した新助っ人、ボビー・ダルベックがここまでいい仕事をしています。

【動画】期待できるぞ！ダルベックの来日初アーチの様子

巨人取材歴の長いスポーツ紙デスクは言います。

「ダルベックはレッドソックスとホワイトソックスでプレー経験がある30歳で、2020年8月30日にメジャーへと初昇格しました。すると、9月5日のブルージェイズ戦から同10日のレイズ戦まで5試合連続で本塁打を放ち、『メジャーデビュー10試合以内で5試合連続本塁打』というMLB史上初の記録を達成したことで名を馳せました」

「翌2021年にはシーズン25発を放つなど、メジャー通算47本塁打を記録していますから、実績は申し分ない。阪神との開幕戦では第97代を務め、村上頌樹からNPB1号を放ちました。今季は10試合を終え、打率こそ.242ですが、放った8安打中、6安打が長打。7四球と『打ちたい欲』を抑えてしっかりとボールを見極めており、出塁率は.390というのも評価ポイントです」

来日2年目となるキャベッジとの「ダルキャベ」コンビで、まず岡本不在のシーズンをしのぎ、その間に佐々木俊輔や浦田俊輔、浅野翔吾や石塚裕惺らヤングGの覚醒とレギュラー定着を待つというのが、今季の戦い方でしょう。