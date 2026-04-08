◆東都大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽国学院大３―１中大（８日・神宮）

国学院大が逆転で中大を破り、１勝１敗のタイに持ち込んだ。０―１の５回に９番・石井嘉朗捕手（４年＝桐光学園）のソロ本塁打で同点に。そして７回２死三塁から、代打の竹野聖智（せいち、４年＝日本文理）が中前へ抜ける勝ち越し打を放った。

竹野は、ちょうど１年前の４月８日に行われた昨春リーグ戦の日大２回戦でも１―１の８回に代打で勝ち越し弾を打ち込んでおり、２年連続の代打による“同日決勝打”に。それを知った鳥山泰孝監督（５０）は「４月８日は竹野の日です！」と声を張り上げた。

これまで代打での出場が多かった竹野は、１打席に懸ける強い思いを胸に、地道に練習を重ねてきた。「１、２年の時は試合に出ることがあまりなかったのですが、腐らずに誰よりも毎日バットを振ろうと決め、どんな場面でも行けるよう準備をしてきました」。中大の３番手・平井智大投手（３年＝駿台甲府）が投じた初球のストレートを、鮮やかにセンターへはじき返した。

竹野のリーグ戦での安打は、４月８日に記録した２本だけ。９日には、重要な中大との３回戦が控えている。苦労人の４年生は「毎日が『竹野の日』になるよう頑張ります！」と笑顔を見せた。