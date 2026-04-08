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YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「【2025年最新版】手数料3.85%時代に海外旅行で損しない！救世主「Wise」が本気で最強だった理由」と題した動画を公開した。動画では、出演者のCHIKAが2025年のクレジットカード海外決済手数料の大幅な値上げを指摘し、無駄な出費を防ぐための最強ツールとして「Wise（ワイズ）」を紹介している。



CHIKAは、2025年に多くのクレジットカード会社が海外決済手数料を一斉に3.85%程度まで引き上げた事実を挙げ、「静かな値上げラッシュと言ってもいいレベル」と警鐘を鳴らす。その上で、「海外でクレカ使うな」と断言し、代替手段として為替に強い海外送金・決済サービス「Wise」の活用を強く推奨した。



Wiseの最大の魅力として、Googleで検索して出てくる為替レートに近い「ミッドマーケットレート」を採用している点をピックアップ。為替手数料が0.6～0.8%程度に抑えられており、一般的なクレジットカードと比較して「6割から8割引きみたいなもの」と実質的なコストの安さを力説する。また、事前にチャージした金額のみ利用できるデビットカード形式のため、不正利用の際も被害を最小限に抑えられるセキュリティ面の安心感も評価のポイントに挙げた。



一方で、ホテルのデポジット支払いには非対応のケースがあることや、物理カードの到着に1～2週間かかる点など、実際の利用における注意点にも言及。万能ではないため、従来のクレジットカードと併用することが最も安心だとアドバイスを送る。



動画の最後にCHIKAは、「Wiseを持たずに海外に行くのは、傘なしで嵐に飛び込むようなもの」と総括。見えない手数料による「当たり前の損」に気づき、状況に応じて決済手段を賢く使い分けることが、これからの海外旅行における必須スキルと言えそうだ。