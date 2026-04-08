＜8日（水）の天気＞

高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。寒気の影響で、北海道〜北陸では朝まで雨や雪の降ったところがありましたが、徐々に晴れ間が戻ってきています。寒気をもたらした強い北風も次第におさまり、おだやかに晴れるところが多いでしょう。北日本ではまだ等圧線の間隔が狭く、西風の強まる時間帯がありそうです。各地で暖かく春らしい陽気になりますが、強い紫外線にはお気をつけください。紫外線は4月から一気に強まる傾向があり、日照時間の長い日は夏場と同じように日焼け止めや日傘など念入りな対策が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

朝は冷え込みましたが、日中はこの時期らしい暖かさになるでしょう。

札幌 13℃（±0）

仙台 16℃（±0）

新潟 14℃（-1）

東京 18℃（-2）

名古屋 20℃（＋2）

大阪 18℃（-1）

鳥取 17℃（-2）

高知 19℃（-2）

福岡 20℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

9日（木）は低気圧が近づくため、夕方以降雨が降り出し、10日（金）にかけて雨や風が強まる見込みです。11日（土）・12日（日）は晴れて夏日が続出、汗ばむ陽気になるでしょう。沖縄では9日（木）以降、連日の夏日になりそうです。天気は安定せず、13日（月）〜14日（火）は広く雨が降るでしょう。

■北日本・東日本9日（木）も晴れるところが多いでしょう。北海道は雲が多くなりますが、南風が吹いて、札幌の最高気温は17℃と今年1番の暖かさになりそうです。10日（金）は広く雨が降り、雨脚の強まるところがあるでしょう。北日本では11日（土）の朝にかけて大荒れになるおそれがあります。天気の回復する関東や東海は初夏の陽気で、東京では最高気温27℃と今年初めての夏日になる見込み。半袖の出番になりそうです。12日（日）は北日本も晴れて行楽日和になるでしょう。