CHEMISTRY（左から）堂珍嘉邦、川畑要（写真は2017年） （C）ORICON NewS inc.

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　　男性デュオ・CHEMISTRY（川畑要、堂珍嘉邦）が7日深夜放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波』（毎週火曜　深2：00）に出演。幻のユニット名を明かした。

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　CHEMISTRYは2001年に行われた同局のオーディション番組『ASAYAN』で2万人の中から選ばれ結成。デビュー曲「PIECES OF A DREAM」はミリオンヒットを記録し、今年3月に結成25周年を迎えた。

　MCのあのと、様々なテーマでトークを展開する中、「別のユニット名をつけるなら?」との質問があると、川畑が「別のユニット名あったよね。『CHEMISTRY』になる前に候補があったんです」と告白。「危なかったよね、これになってたらみたいなのあったよね」と語り出すと、堂珍が『Kool　Dimension（クールディメンション）』という幻のユニット名を明かした。

　これにはあのも、「「だいぶ…厨二っぽい」とポロリ。2人も笑いながら共感した表情を浮かべ、堂珍は「われわれの世代の話ですと、ちょっと『聖闘士星矢』っぽいというか。双子座のジェミニとかが使ってそうな」と語った。