◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントでブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）とメジャー初対戦し、二飛に打ち取った。

侍ジャパンではチームメートだった２人の対戦は、０―０の２回無死二塁。初球は９１・５マイル（約１４７・３キロ）カットボールでストライクを奪うと、２球目の９５・３マイル（約１５３・４キロ）シンカーで詰まらせた。

試合前のスタメン紹介で名前がコールされると、痛烈なブーイングを浴びた右腕。しかし、初回は３者連続三振と圧巻の投球で再び敵地を黙らせた。メジャー初対戦となる岡本にはＮＰＢで８打数４安打の打率５割、１本塁打と打ち込まれており、「すごい楽しみな気持ちと、これまでもけっこう打たれたりもしているので、どう投げようかなというのを考え始めたりしている。何とかいい勝負ができたらなと思います」と意気込んでいた。

山本は昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）でロサンゼルスの英雄となり、トロント市民にとっては悪魔のような存在になった。まずは第２戦で４安打１失点の完投勝利。２勝３敗で迎えた第６戦では９６球を投げ、６回５安打１失点でシリーズ２勝目を挙げると、第７戦では９回から「中０日」で救援登板。延長１１回まで投げ切り、３勝目を挙げてＭＶＰに輝いた。ＷＳでは０１年のＲ・ジョンソン（Ｄバックス）以来の快挙を達成し、日本人投手としては史上初のＭＶＰを獲得。３勝は全て敵地・トロントでマークした。あれから約５か月ぶりに当地に舞い降りた右腕。前日６日（同７日）には「少し懐かしさと、またワールドシリーズを思い出すような気持ちもある。明日の試合に向けて気を引き締めているところ」と話していた。