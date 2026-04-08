魔法科高校の劣等生「豆しば」と9年ぶりコラボ 新規描き下ろし“豆司波達也”が登場
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日全国公開）が「豆しば」とコラボレーションしたCMが公開された。2017年の『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』の公開時に実現したコラボから、9年の時を経て再び帰ってきた特別な企画となる。
【動画】かわいい（笑）司波達也が豆しばに！復活した伝説のコラボ
コラボCMでは、新規描き下ろし豆司波達也も登場する。
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、21年7月に10周年を迎えた。
原作・佐島勤氏、イラスト・石田可奈氏による全世界シリーズ累計3000万部を突破している作品で、テレビアニメが14年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も21年に放送された。
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コラボCMでは、新規描き下ろし豆司波達也も登場する。
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、21年7月に10周年を迎えた。
原作・佐島勤氏、イラスト・石田可奈氏による全世界シリーズ累計3000万部を突破している作品で、テレビアニメが14年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も21年に放送された。
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