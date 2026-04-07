サスケ本人が登場！ FM FUJI「俺たちの人生旅行記」“青いベンチ”特別コラボ

記事ポイント サスケ本人がFM FUJI「俺たちの人生旅行記」に登場し「青いベンチ」を生披露ジョーブログ・虹色侍ずま・YOSHIKIが加わるラジオ発の特別コラボ20年以上愛される名曲に新たな魅力を重ねる番組史上の特別企画 サスケ本人がFM FUJI「俺たちの人生旅行記」に登場し「青いベンチ」を生披露ジョーブログ・虹色侍ずま・YOSHIKIが加わるラジオ発の特別コラボ20年以上愛される名曲に新たな魅力を重ねる番組史上の特別企画

FM FUJIで放送中の「俺たちの人生旅行記」に、サスケ本人が登場しています。

代表曲「青いベンチ」をジョーブログ、虹色侍ずま、YOSHIKIとともに生歌で披露する、特別な共演が実現しています。

FM FUJI「俺たちの人生旅行記」“青いベンチ”特別コラボ

番組名：俺たちの人生旅行記放送日時：毎週金曜25：00〜25：30楽曲名：青いベンチ出演：サスケ、ジョーブログ、虹色侍ずま、YOSHIKI

今回の企画では、サスケの代表曲「青いベンチ」を軸にした特別なセッションが展開されています。

ラジオ番組から生まれた共演ならではのライブ感があり、世代を超えて親しまれてきた名曲に新しい表情が加わります。

「俺たちの人生旅行記」は、人生の旅の途中で出会う人や出来事をシェアし、学びと勇気を届けるFM FUJIの番組です。

地上波放送に加えて、番組関連YouTubeチャンネルでもコラボ企画を同時配信しています。

「青いベンチ」は、2004年にサスケがリリースしたデビュー曲です。

青春の甘酸っぱさと切なさを情感豊かに描く一曲として、20年以上が経った今も幅広い世代に愛されています。

サスケ本人の歌声と特別コラボに注目

サスケ本人の歌声で「青いベンチ」を味わえる点に加え、ジョーブログ、虹色侍ずま、YOSHIKIとの共演が今回の見どころです。

ラジオとYouTubeをまたいで楽しめる、番組発の特別コラボとして注目されます。

FM FUJI「俺たちの人生旅行記」“青いベンチ”特別コラボの紹介でした。

よくある質問

Q. 「青いベンチ」のコラボには誰が出演していますか？

A. サスケ、ジョーブログ、虹色侍ずま、YOSHIKIが出演しています。

Q. 「俺たちの人生旅行記」はいつ放送していますか？

A. FM FUJIで毎週金曜25：00〜25：30に放送しています。

Q. 「青いベンチ」はどんな楽曲ですか？

A. 2004年にサスケがリリースしたデビュー曲で、青春の甘酸っぱさと切なさを描く名曲として世代を超えて愛されています。

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