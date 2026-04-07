お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が、4月5日、自身のXを更新。一般ユーザーの “貯金マウント” 投稿に真っ向から反論し、波紋を広げている。

「真栄田さんはこの日、あるXユーザーが《40歳を過ぎてるのに、貯金が300万円もない人たちって、今まで何をしてきたんだろう…》と、素朴な疑問をつづった投稿を引用リポスト。そのうえで、《50代でねえよ。楽しくレモンサワー飲んでたよ》とつづったのです。

つまり、真栄田さんは、“40代で300万円ない” どころか、“50代でもそんな貯金はない” ときっぱり言い切ったのです。

ちなみに真栄田さんは、3月1日に50歳を迎えています。《楽しくレモンサワー飲んでたよ》というのは、その誕生日のことを指している可能性もありそうです」（芸能記者）

この、あまりに正直すぎる告白に、Xでは賛否が真っ二つに割れた。

《思ったより夢が無いな》《このレベルの芸人でそんなに貯金ないもんなんだ》と、シビアな現実に驚く声があがる一方で、《人生は楽しんだもん勝ち》《レモンサワーで楽しい時間を過ごせて何よりです！》と、肯定する声も続出。“幸福の定義” をめぐる論争となっている。

芸能プロ関係者が、こう語る。

「スリムクラブとして活動して20年以上たつにもかかわらず、“貯金300万円以下” というのは、にわかには信じがたいですね。ただ、わざわざ引用リポストしてまで自虐的に返している点を見ると、ある程度、事実に近いのでしょう。

芸人は仕事の波が激しく、CMやテレビのレギュラーがない場合、たしかに収入が低くなる傾向にあります。真栄田さんの場合、個人で『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送）の探偵として活躍していますが、やはりベースはコンビによる劇場が中心。そう考えれば、この発言も納得できるところです」

スリムクラブは、同郷で同じ大学に通っていた内間政成とコンビを結成。テンポの速さで笑いを取る漫才界で、あえて “間” を生かした独特のスタイルで注目を集め、『M-1グランプリ2010』では笑い飯と優勝を争い、準優勝。一躍ブレイクを果たした。

だが、2019年にはいわゆる「闇営業」問題で、無期限の活動禁止処分を受けるなど、浮き沈みも経験している。

「“楽しくレモンサワーを飲んでいた” というひと言には、収入や貯金額とは別の価値観がにじんでいます。“今を楽しむ” ことで、お金だけを物差しにしない生き方を、あえて提示したとも取れます」（同）

真栄田の告白に、胸をなでおろす人も多いはずだ。