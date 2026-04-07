岡山市の創志学園高校のダンス部が国際大会で世界一に輝き、きょう（7日）学校で報告会が行われました。

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大会には世界6か国から参加

アメリカ・ダラスで開かれたダンスドリルの大会です。世界6か国から中高生が集まり、日本からは11校が参加した大規模な国際大会。国内で強豪校として知られる創志学園高校のダンス部は2回目の挑戦で見事総合優勝を果たし、きょう（7日）の始業式で全校生徒に報告を行いました。

ヒップホップ部門で1位に

大会ではリリカル、ソロヒップホップの3部門に出場。ヒップホップ部門ではアクロバットを取り入れたダンスが評価されて1位になるなど、各部門で好成績を記録し世界一の栄冠に輝きました。

（創志学園ダンス部・新本聖來キャプテン）

「日ごろの過程を大事にしながらも結果を妥協せずに、常に上を目指して頑張っていく。応援してくださる皆様や支えてくださる皆様に、踊りと結果でちゃんと恩返しができるように頑張りたいと思います」

ダンス部は来月から全国選手権の地区予選へ

世界王者となった創志学園ダンス部。今年度（2026年度）は来月（5月）30日から全国選手権の地区予選に出場し優勝を目指します。

（創志学園ダンス部）

「Let’s go創志！ We are No1！」