レインボー・ジャンボたかお、女社長とのデートで”激怒”した過去 ある一言きっかけに破局
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが、6日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 後11：45）に出演。元カノに激怒した過去を明かした。
【写真】「細っ」「イケメンすぎる」若かりし頃のジャンボたかお
この日番組では「畑芽育選手権」を開催。ジャンボのほか、モグライダー・芝大輔、マヂカルラブリー・野田クリスタル、マユリカ・中谷が、畑が作成した問題を「ボケ禁止」の条件の中で答えていった。
その中で「恋人に言われてムカついた言葉は？」という質問があり、ジャンボは「つかれない？笑」と回答した。そして「当時、女社長と付き合ってまして。昔の刑事くらいタバコ吸う」と切り出し、当時のデートを回想。ジャンボは自身を愛想がよいタイプと語り、お店の店員などにも「ありがとうございます！」と頻繁にあいさつをしていたそうだが、それを見た彼女が「つかれない？」と一言つぶやいたという。
これにジャンボは激怒。人前にもかかわらず「何？疲れないけど？」と声を張り上げてしまったといい、そのまま別れたという。この出来事にジャンボは「価値観が明確に合わない決定打」と語り、畑は好印象の様子だった。
【写真】「細っ」「イケメンすぎる」若かりし頃のジャンボたかお
この日番組では「畑芽育選手権」を開催。ジャンボのほか、モグライダー・芝大輔、マヂカルラブリー・野田クリスタル、マユリカ・中谷が、畑が作成した問題を「ボケ禁止」の条件の中で答えていった。
その中で「恋人に言われてムカついた言葉は？」という質問があり、ジャンボは「つかれない？笑」と回答した。そして「当時、女社長と付き合ってまして。昔の刑事くらいタバコ吸う」と切り出し、当時のデートを回想。ジャンボは自身を愛想がよいタイプと語り、お店の店員などにも「ありがとうございます！」と頻繁にあいさつをしていたそうだが、それを見た彼女が「つかれない？」と一言つぶやいたという。
これにジャンボは激怒。人前にもかかわらず「何？疲れないけど？」と声を張り上げてしまったといい、そのまま別れたという。この出来事にジャンボは「価値観が明確に合わない決定打」と語り、畑は好印象の様子だった。