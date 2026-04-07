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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Claude完全ガイド】2026年4月最新版！この動画1本で全機能＆使い方を完全網羅！」と題した動画を公開した。動画では、Anthropic社のAIチャット「Claude」について、2026年4月時点の最新機能を網羅的に解説している。



動画は「チャット画面」「サイドバー」「設定画面」の3章構成で展開される。第一章のチャット画面では、高度な作業に最適な「Opus」、普段使いに適した「Sonnet」、高速処理の「Haiku」といった用途に応じたAIモデルの選び方や、「拡張思考」トグルの活用法を紹介。さらに、Webアプリなどをプレビュー起動できる「アーティファクト」機能や、テキスト指示で動く図解を生成できる新機能についても実例を交えて解説されている。



第二章のサイドバーでは、特定の目的ごとに資料やチャットを一元管理できる「プロジェクト」機能を解説。また、AIに特定のマニュアル的な知識を渡す仕組みである「スキル」機能や、CanvaやGmailなどの外部アプリと連携できる「コネクタ」機能など、より高度な作業を実現するための具体的な手順が示された。これらを駆使することで、情報の整理や外部データへのアクセスが格段にスムーズになるという。



第三章の設定画面では、ユーザーの使い勝手を高める各種カスタマイズ機能が登場。作成したWebアプリを実際に動く形でプレビューするためのビジュアル項目の設定や、Claudeを使ってChromeブラウザを操作できる拡張機能「Claude in Chrome」のほか、AIエージェントの「Claude Code」の使用履歴の確認方法など、作業環境を最適化する設定ポイントが詳細に紹介されている。



日々機能が増強されるAIツールだが、その全体像を正しく把握し使いこなすことで、日々のタスクの生産性は飛躍的に高まる。動画で紹介されたClaudeの多彩な機能を自身の作業環境に取り入れることで、資料作成や情報管理において大きな効率化のメリットが期待できるだろう。