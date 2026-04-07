新潟市保健所は、新潟市中央区にある飲食店「＃カキもビールも生がスキ。」で食中毒が発生したと発表しました。20代から60代の男女8人に食中毒の症状が出たということです。

食中毒が発生したのは、新潟市中央区にある飲食店「＃カキもビールも生がスキ。」です。



3月31日、患者グループから「3月28日に職場の同僚8人で当該店舗を利用した後、3月30日から下痢・嘔吐・腹痛・吐き気などの症状が出ている」との連絡が保健所に入りました。





保健所が調査した結果、3月28日に同店を利用した7グループ19人のうち、3グループ8人が3月30日から31日にかけて消化器症状を呈していたことが判明。患者7人の検便からノロウイルスが検出されたほか、施設に残っていた生食用殻付き牡蠣からも同ウイルスが検出されました。患者らの症状・潜伏期間がノロウイルスによるものと一致し、共通の食事が3月28日に提供された「生食用殻付きかき」に限られることから、原因食品は同日に調理・提供された生牡蠣(推定)と断定されました。患者らの症状はいずれも快方に向かっているとのことです。

新潟市内で2026年に入って食中毒が発生したのは、3件24人で、新潟県内では5件77人となっています。



新潟市は火を通す料理は十分に加熱すること、しっかり洗浄・殺菌すること、手洗いを徹底することを呼びかけています。