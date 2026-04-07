杉浦太陽＆辻希美、三男・幸空（こあ）くん＆友人たちの公園遊びショット公開「テントが豪華」「こだわり感じる」の声
【モデルプレス＝2026/04/07】俳優の杉浦太陽が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとその友人たちとの公園遊びの様子を公開した。
【写真】45歳5児のパパタレ「テントが豪華」三男友達たちと公園遊びショット
杉浦は「コアの友だちたちと公園遊び」と添え、幸空くんとその友人たちの4ショットを投稿。桜の木の側に張ったドーム型の大きなテントの中で、お揃いのアイスを手にした子どもたちの微笑ましい姿が収められている。
また同月7日、杉浦の妻でタレントの辻希美も自身の公式ブログにて「お昼から公園でお花見しました」と投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの笑顔の2ショットやテントでアイスを食べる幸空くんらの写真を載せ、「ママ友と夜ご飯まで一緒でした」「最高の春休みの締めくくり おやすみなさい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「賑やかで楽しそう」「テントが豪華」「インナーマットも快適そう」「こだわり感じる」などの声が上がっている。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「テントが豪華」三男友達たちと公園遊びショット
◆杉浦太陽＆辻希美、幸空くん＆友人たちの仲良しショット披露
杉浦は「コアの友だちたちと公園遊び」と添え、幸空くんとその友人たちの4ショットを投稿。桜の木の側に張ったドーム型の大きなテントの中で、お揃いのアイスを手にした子どもたちの微笑ましい姿が収められている。
◆杉浦太陽＆辻希美の投稿に「テントが豪華」の声
この投稿に、ファンからは「賑やかで楽しそう」「テントが豪華」「インナーマットも快適そう」「こだわり感じる」などの声が上がっている。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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