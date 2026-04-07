俳優・タレントの岡田結実(25)とダンス＆ボーカルグループ・超特急の村田祐基(31)が、5月から配信されるショートドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」でＷ主演することが7日、分かった。



【写真】岡田結実とどんなバトルが展開されるのか…

岡田は長編ショートドラマで初主演、村田はショートドラマ初主演で単独での映像作品も初となる。



人気アイドルの夫・橘李人（村田）と、李人を支え続けてきた橘怜音（岡田）のバトルを描いた作品。李人はマネージャー・茉凜と不倫関係にあり、茉凜の嘘を信じて怜音を遠ざけていく。怜音は妊娠していたが、事故でお腹の子供を失い、どん底へと突き落とされる。



ただ、怜音は大手芸能事務所の令嬢であり天才プロデューサーという顔も持っていた。離婚を機に本来の居場所へ戻り、どん底からの逆転劇が始まる。



岡田は「スピード感と現場の和気あいあいとした感じで緊張感なく楽しめました！」と撮影を振り返った。



村田は「すごく貴重な経験をさせていただきました」と本格演技に初挑戦した思いを吐露。「是非僕が演じるアイドル『橘李人』をお楽しみに！」とアピールした。目を輝かせている。



同作は5月から縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」で配信される。1話1分程度で、全61話が予定されている。



（よろず～ニュース編集部）