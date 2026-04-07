歌手・タレントの中川翔子さんが4月7日、インスタグラムを更新。妊娠中に描いたイラストが自動販売機のデザインに採用され、東京・中野ZEROホールに設置されたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「中野区愛をこめた猫と夢いっぱいの絵が自動販売機になりました」 妊娠中に描いた イラストの自動販売機設置を報告





中川さんは「妊娠中に描いた中野区愛をこめた猫と夢いっぱいの絵が自動販売機になりました、中野ZEROホールに設置されました！」と喜びを綴りました。







デザインには中野区に住む「宇宙ネコ・にゃかのちゃん」が隠れており、「親子で探してみてね」と呼びかけています。売り上げは若者の支援に使われるといいます。自動販売機は猫や動物をモチーフにした鮮やかなイラストで全面が覆われており、中野ZEROホールの入口すぐの場所に設置されています。







中川さんは「わたしは中野区で生まれ育ち、中野区の人や風や大地や空や碧、レトロにサブカルに未来、歴史 全てを愛しています！」とコメントし、中野への深い愛着を明かしています。小学生のときには中野ZEROホールで合唱コンクールに参加したり、プラネタリウムを楽しんだりした思い出もある場所だといいます。







自動販売機の設置を記念して、新中野駅前の中華料理店「天祥」でお祝いの食事会を行いました。「天祥」は中川さんが「中野の宇宙一愛する中華」と表現するお気に入りの店です。







食事会では「しょこたん」セット（お一人様4,000円、税込4,400円）も用意されており、中川さんのお気に入りメニューが一品ずつセットに盛り込まれています。内容は季節魚の中国風刺身、牛ロースのXO醤炒め、カニの揚げ物（甘酢ソース付）、フカヒレかけご飯、桃まんじゅうの全5品です。







中川さんは「中野区に生まれてこんな嬉しい未来になるなんてミラクル」と綴り、「五歳のときの誕生日に父や祖母と天祥にきてた写真 天国の家族たちもきっと喜んでくれてるんじゃないかなぁ！」と感慨深く語りました。







この投稿に、「派手な販売機ですね〜」「猫ちゃん一杯最高ですね」「賑やかで可愛らしい自販機ですね〜」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】