『風、薫る』直美、大山捨松と出会い… 第8回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第8回（8日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英語の勉強を続けていた。
今回は、りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる…。一方、アメリカに憧れている直美（上坂樹里）は、教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）に出会う。捨松はなぜか不満そうで…
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前回は、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英語の勉強を続けていた。
今回は、りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる…。一方、アメリカに憧れている直美（上坂樹里）は、教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）に出会う。捨松はなぜか不満そうで…