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【夢のパソコンか】なんとキーボードタイプのパソコンが登場！「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【夢のパソコンか】なんとキーボードタイプのパソコンが登場！「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」をレビューします」と題した動画を公開した。動画では、キーボード本体にパソコン機能が内蔵されたHPの意欲作をレビューし、そのユニークなコンセプトと実用性について独自の視点で切り込んでいる。



動画序盤、戸田氏は極薄のボディに感銘を受けつつ、「これがもうパソコンなんです」と紹介。さらに「HPさんやるな」と、日本語配列が採用されていることを高く評価した。打鍵感の良さや静音性に加え、MIL規格に準拠した防滴性能など、ハードウェアの精巧な作り込みには感心した様子を見せる。



一方で、実用面での課題も鋭く指摘する。キーボード本体にトラックポイントやタッチパッドなどのポインティングデバイスがなく、付属のBluetoothマウスを使う必要がある点に言及。また、USB Type-Cポートが2つのみで、モニター接続と給電を行うとハブが必須になる拡張性の乏しさにも懸念を示した。さらに、バッテリー内蔵モデルであっても、モバイルモニターへの給電を伴う使用では約3時間しか駆動しない点もネックだとした。



ベンチマークスコアは日常使いには十分な結果を示し、ファンの静音性や発熱の少なさも優秀であった。しかし、戸田氏は約25万円からという価格設定に対し、「ノートパソコンの方がもうちょっとスペック高いモデルが買えてしまいますよ」と苦言を呈し、最終評価を「57点」と採点した。会社と自宅にそれぞれモニターを用意して持ち運ぶようなスタイルには適しているものの、コストパフォーマンスの面で消費者に冷静な判断を促す総括となった。