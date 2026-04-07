デートをドタキャンされたときの５つの注意点
楽しみにしていたデートをドタキャンされて、悲しい気持ちになった経験も一度や二度はあるはず。女の子にドタキャンされたとき、みなさんはどのようなリアクションを心がけているでしょうか。今回は、できるだけ好印象を持たれるよう「デートをドタキャンされたときの５つの注意点」をご紹介させて頂きます。
【１】女の子が体調不良の場合、「ゆっくり休んでね。お大事に。」と心配してあげること。
「体調が悪いので．．．」と急に断られても、女の子を疑ってはいけません。まずは女の子の体調を心配してあげる紳士な態度を取ることで、好感度を高めることになります。仮に女の子がウソをついていたとしても、心配してあげることで、女の子が「ちょっと悪かったかな。」と反省するキッカケとなります。
【２】女の子が仕事で来れなくなった場合、「大変だね。応援しているよ。」と励ますこと。
「急に仕事が入って．．．」と仕事の都合でドタキャンされた場合も、女の子を疑ってはいけません。仕事に打ち込む大変さを共感してあげて、応援する姿勢を示しましょう。応援することで、女の子の仕事に対する気持ちも高まり、仕事も生産的に行うことができるかもしれません。
【３】女の子を責めないこと。
ドタキャンした女の子を責めてはいけません。急な都合だったとしたら、急な事態に対応するのも、キャンセルの連絡を入れるのも女の子です。精神的にも、一番大変なのは女の子自身ではないでしょうか。そのような考え方を持ち、寛容に接することで、器の大きな男として評価される可能性があります。
【４】執拗に残念がらないこと。
「先週から楽しみにしていたのに。」「お店予約したのに。」としつこく残念がらないようにしましょう。このような対応は、女の子を辛い気持ちにさせ、さらに「小さい男」だと思われる可能性もあります。女の子は、ドタキャンしたときの対応によって、男の本質を見抜きます。もちろん、悪印象を与えてしまった場合、次回のデートの約束を取り付けることはできません。ドタキャンに対する対応には注意が必要です。
【５】「今度、いつだったら大丈夫？」とスグ聞かないこと。
ドタキャンされた瞬間に、次回のデートの日程を決めようとする男性もいます。しかし、このような対応では、「ガッツいている」「余裕がない」などの印象を与え、女の子が引いてしまう可能性があります。まずは、今回のデートがキャンセルになったことを受け止めて、日を改めて日程調整するようにしましょう。
みなさんが実践しているドタキャンされたときのリアクションがあれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）
【１】女の子が体調不良の場合、「ゆっくり休んでね。お大事に。」と心配してあげること。
「体調が悪いので．．．」と急に断られても、女の子を疑ってはいけません。まずは女の子の体調を心配してあげる紳士な態度を取ることで、好感度を高めることになります。仮に女の子がウソをついていたとしても、心配してあげることで、女の子が「ちょっと悪かったかな。」と反省するキッカケとなります。
「急に仕事が入って．．．」と仕事の都合でドタキャンされた場合も、女の子を疑ってはいけません。仕事に打ち込む大変さを共感してあげて、応援する姿勢を示しましょう。応援することで、女の子の仕事に対する気持ちも高まり、仕事も生産的に行うことができるかもしれません。
【３】女の子を責めないこと。
ドタキャンした女の子を責めてはいけません。急な都合だったとしたら、急な事態に対応するのも、キャンセルの連絡を入れるのも女の子です。精神的にも、一番大変なのは女の子自身ではないでしょうか。そのような考え方を持ち、寛容に接することで、器の大きな男として評価される可能性があります。
【４】執拗に残念がらないこと。
「先週から楽しみにしていたのに。」「お店予約したのに。」としつこく残念がらないようにしましょう。このような対応は、女の子を辛い気持ちにさせ、さらに「小さい男」だと思われる可能性もあります。女の子は、ドタキャンしたときの対応によって、男の本質を見抜きます。もちろん、悪印象を与えてしまった場合、次回のデートの約束を取り付けることはできません。ドタキャンに対する対応には注意が必要です。
【５】「今度、いつだったら大丈夫？」とスグ聞かないこと。
ドタキャンされた瞬間に、次回のデートの日程を決めようとする男性もいます。しかし、このような対応では、「ガッツいている」「余裕がない」などの印象を与え、女の子が引いてしまう可能性があります。まずは、今回のデートがキャンセルになったことを受け止めて、日を改めて日程調整するようにしましょう。
みなさんが実践しているドタキャンされたときのリアクションがあれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）