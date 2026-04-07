インスタグラム更新

女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットが反響を呼んでいる。

投稿では「今日はおふ！ お家で引きこもり中にどうしても桜見たくて一瞬だけお外に出てみました」と記し、桜と自身の顔がぼやけた自撮りをアップ。「#桜も顔もぼやけててセンスなし」と自虐気味に投稿、桜に囲まれた癒やしショットとなった。

プレー中とは異なる26歳のリラックスした表情にファンから熱い視線が注がれ、コメント欄に反響が続々と届いた。

「さくらもなーちゃんも最高だー」

「桜の様に可愛いよ」

「メガネがチャーミング」

「菜々ちゃん、メガネ似合ってますよ」

「かわいすぎて、見てられない」

「なーちゃん、おふは、メガネを掛けている？可愛い」

「素敵、癒やされます」

ツアー通算3勝の菅沼は、昨年のメルセデス・ランキングで43位。年間獲得賞金は5390万9912円だった。“自称アイドル”プロとして人気を誇り、今年2月には「君の救世主になりたくて！」でCDデビューも果たした。



（THE ANSWER編集部）