香取慎吾が「きりスカジャン」で“きりっと”決めポーズ！“きりっと果実スカッシュ！”新WEBムービー公開

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サントリービバレッジ＆フードは、新商品“サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！”を4月7日から発売。それに伴い、WEBムービー内で香取慎吾が着用した“きりっと果実スカッシュ！”オリジナルデザインのスカジャン、その名も「きりスカジャン」が抽選で30名に、“サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！”が100名に当たるXキャンペーンを同日から実施する。

香取慎吾が出演する新WEBムービー「オレとしんご #1 きりっとした出会い」篇、「オレとしんご #2 レオンマレオ！」篇、「オレとしんご #3 旅の約束」篇には、オレンジのキャラクター「オレくん」の声優として津田健次郎が登場。WEBムービーは4月7日から順次、サントリーオフィシャルYouTubeチャンネルで公開される。

■香取慎吾が発見したスカジャンを巡って、オレンジの店員・オレくんとコミカルなやりとりが展開

今回のWEBムービーの舞台は、“サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！”（以下、“きりっと果実スカッシュ！”）をモチーフにした特設トレーラーショップ。その店内で香取が発見したとあるスカジャンを巡って、オレンジの店員・オレくんとコミカルなやりとりを繰り広げる3部作のストーリーを通じて、“きりっと果実スカッシュ！”の新発売と、「きりスカジャン」が当たるXキャンペーンを告知する。

今回がCM初共演にもかかわらず、お互いにアドリブも織り交ぜながら、息ぴったりの掛け合いを披露する香取と津田のプロの演技に注目だ。

■新WEBムービーストーリー

◇「オレとしんご #1 きりっとした出会い」篇

スタジオ内に設置されたトレーラーショップを見て驚く香取。オレくんに「なんですか、このトラックは？」と尋ねると、「“きりっと果実”が服を作ったんで、そのプロモーションです」と説明され、ウェルカムドリンクとして“きりっと果実スカッシュ！”を勧められる。ひと口飲んで「いいじゃん！」と香取。オレくんが「そうなんです！」「キリッ」とポーズを決め、香取が店内に入っていく。

ハンガーラックに掛けられた一枚の Tシャツを手に取って、「きりスカ T じゃん」「かわいい」とつぶやく香取。ところが、めくってもめくっても同じ柄の Tシャツばかり…かと思いきや、奥に一枚だけあったスカジャンを発見する。

「スカッシュじゃん！」「からの…スカジャン！」と凝ったデザインや刺しゅうに目を奪われる香取。オレくんからキャンペーン用の景品だと聞いて、驚きの声を上げる。「背中と胸にオリジナルの刺しゅうを施した、その名も『きりスカジャン』」「さりげなく、でも大胆に、街中の視線を集めること間違いなし」「じゃんじゃん応募してね」と告知するオレくん。“きりっと果実スカッシュ！”を飲んでいる香取の耳元で、「スカ～」「これほしくないスカ～ッ」とささやくと、香取がオレくんの方を見て、「わかった！ 着てみるから」と返す。

◇「オレとしんご #2 レオンマレオ！」篇

きりスカジャンを手に取って「やばいよ、これ」とつぶやく香取。背中を見せながら袖を通すと、オレくんが「『オレ（オレンジ）／マン（マンゴー）／オレ』の並びがチャーミングです」と背中のデザインを解説する。

正面を向いて「胸にもあるよ」とアピールした香取は、「この場合の『オレ』は『俺』じゃなくて、あの『オレンジ』の方ですからね」と語るオレくんの話そっちのけで、「いいよ、これ」と、すっかりきりスカジャンに夢中の様子。

オレくんによるきりスカジャンの紹介、キャンペーンの告知コメントをバックに、きりスカジャンを着た香取がモデルのように次々とポーズを決めまる。香取の耳元で「スカ～ッ」「これとか、合うんじゃないっスカ～ッ？」と“きりっと果実スカッシュ！”を勧めるオレくん。

すると、香取は“きりっと果実スカッシュ！”を手に取り、オレくんの掛け声に合わせて、再びモデルのように様々なポーズを披露する。ひと口飲んだあと、カメラに背を向けてデザインをアピールする香取。“きりっと果実スカッシュ！”を手に、カメラの方を振り向きながら「“きりっと果実スカッシュ！”新発売じゃん！」と笑顔で呼びかけて、オレくんと一緒に「スカ～ッ」「じゃ～ん」と楽しそうに連呼する。

◇「オレとしんご #3 旅の約束」篇

オレくんにきりスカジャンの着心地を聞かれ、「お出かけしたくなるね」と答える香取。それなら友達をたく連れてお出かけしようと言われ、「みんなでどこへ行くの？」と尋ねる。

「大自然に決まってるじゃん」というオレくんの発言を受けて、香取が「5月の連休ぐらいにみんなで行こう」と提案。指切りげんまんをして再会を約束したのち、香取はオレくんに別れを告げて、その場を立ち去る。

帰り際、振り返って「じゃあね！」「ゴールデンウイークね！」とオレくんに手を振る香取。「ほんといい、これ」ときりスカジャンの着心地の良さを語りながら、カメラ目線で「欲しくないっスカッ？」と呼びかける。

■撮影エピソード

◇CM初共演ながらも息ぴったりに“アドリブ力”で盛り上げる

撮影スタジオで「はじめまして」「お会いできてうれしいです」とあいさつし、がっちり握手を交わした香取と津田。

監督から設定や一連の流れ、オレくんのキャラクターについて ふたりで説明を受け、さっそく撮影がスタート。本番は香取がトレーラーショップにいるオレくんに話しかけて、すぐ近くにいる津田が、その様子をモニターで見ながらオレくんの声を当てていくというスタイルで収録。

ときにはもともとの台本に書かれていないセリフやアクションも飛び交ったが、香取、津田とも、さすがの“アドリブ力”で臨機応変に対応し、現場を大いに盛り上げていた。

■新WEBムービー概要

タイトル：

サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！「オレとしんご #1 きりっとした出会い」篇（111秒）

サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！「オレとしんご #2 レオンマレオ！」篇（79秒）、

サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！「オレとしんご #3 旅の約束」篇（57秒）

出演：香取慎吾

声の出演：津田健次郎（オレくん）

公開開始日時：「オレとしんご #1 きりっとした出会い」篇 4月7日（火）4:00

「オレとしんご #2 レオンマレオ！」篇 4月9日（木）8:00（予定）

「オレとしんご #3 旅の約束」篇 4月11日（土）8:00（予定）

公開先： YouTube サントリー公式チャンネル

■香取慎吾、津田健次郎インタビュー

Q：WEBムービー撮影の感想をお聞かせください。

津田：すごく楽しかったです。香取さんの瞬発力がすごすぎて、結構アドリブも多かったんですけど、瞬間、瞬間でいろいろやっていただいて。本当に楽しかったです。

香取：お会いできて、うれしかったです。初めてのお芝居なのにリハーサルもなく、「やってみましょう！ 本番！」みたいな感じでしたが、お互いにアドリブを交えながら、津田さんと息を合わせてできたと思います。

Q：普段の生活の中で「ここはきりっとしなければ！」と思う瞬間はどんな時ですか？

津田：「朝」ですね。パッと起きられるので弱い方ではないのですが、のんびりしすぎて、家を出るのがギリギリになるので、それをきりっとしたくて。忘れ物もめちゃめちゃ多いんですよ。

香取：僕は忘れ物をしません。ほぼゼロです。津田さんは稲垣吾郎タイプですね。あんまり言うと怒られますが、仕事場からスリッパのまま帰ろうとしたりとか。

津田：すごいですね。さすがに僕はないです（笑）。でも、財布やスマホを忘れて、何回か家を出たり入ったりしますね。ただ、途中で気付く時はまだいいんですよ。

香取：本当にどこかへ忘れてきちゃうとか？

津田：はい。そこがちょっと怖いですね。そういうところをきりっとしたいです。

香取：僕は一日が24時間では足りないというか。諦めが悪くて、ちょっとでも起きていようとして夜もギリギリまで寝ないので、寝る前の時間をもっときりっとしたいです。

Q：やりたいことがありすぎるのでしょうか。

香取：何をやっているんでしょうね（笑）。

Q：“サントリー天然水 きりっと果実”の発売5周年を記念して発売された“きりっと果実スカッシュ！”ですが、これからも長く愛され続ける秘訣を教えてください。

香取：応援してくれる人を信じて、委ねる！ もちろん、こちらからのアプローチもありますし、やらないといけないこともありますが、何か迷ったりしている時も、ついてきてくれるだろうと信じることが大事なのかなと思います。

津田：頑張りすぎないことですかね。頑張らないといけない時は、頑張らないといけないのですが、完璧を求めすぎないというか。うまくいかない時は「まあ、いっか」と。

香取：反省しますか？

津田：しますが、ご飯を食べて寝たら忘れます。

香取：僕も一緒ですね。すぐ忘れます。

Q：WEBムービーをご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

香取：「きりスカジャン」を着て、“きりっと果実スカッシュ！”をたくさん飲んでくださいね！

津田：“きりっと果実”はデビュー5 周年とのことで、僕も声優デビュー30周年という記念の年にご一緒できてうれしいです。オレくんも“きりっと果実スカッシュ！”も、よろしくお願いします！

■【画像】「きりスカジャン」の写真

■関連リンク

“サントリー天然水 きりっと果実”特設サイト

https://www.suntory.co.jp/water/tennensui/kiritto/

“サントリー天然水”ホームページ

http://suntory.jp/tennensui/