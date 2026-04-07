豚こま、この手があった！丸めるだけの『油淋鶏風』がホロリと柔らか、火通りも早い。

お得素材の豚こま肉で作る人気の中華おかず。丸めて揚げるひと手間で、肉感がありつつも、ほろっとほどけるやわらかさに仕上がります。香味野菜たっぷりのたれをかければ、鶏ももに負けない食べごたえの油淋鶏風に。いつもの豚こまが、ちょっと新鮮な一皿に変身です。

『豚こま油淋鶏風』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……300g

レタス……100g

〈たれ〉

ねぎのみじん切り……小1/2本分（約40g）

しょうがのみじん切り……1かけ分（約10g）

しょうゆ……大さじ2

水……大さじ2

酢……大さじ1

ごま油……大さじ1

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ2

小麦粉……大さじ3

揚げ油……1カップ

作り方

（1）下ごしらえをする

レタスは縦に幅1cmに切る。たれの材料は混ぜる。ボールに豚肉を入れ、しょうゆを加えてもむ。10等分して丸め、小麦粉をまぶす。

（2）揚げる

フライパンに揚げ油を低温（150〜160℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がゆっくりと揺れながら出る程度）に熱し、（1）の豚肉をぎゅっと握ってから並べ入れる。さわらずに2分揚げ、ころがしながらさらに4〜5分、カリッとするまで揚げて油をきる。

（3）たれをかける

器にレタスを敷いて2をのせ、たれをかける。

POINT

豚肉をぎゅっと握ってから油に入れると、揚げている途中で形がくずれません。ころもが固まるまでは、さわらずに揚げて。

揚げたてにたれをかけた瞬間の香りも、ごちそう。しっかり食べたい日にぴったりの一皿です！

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）