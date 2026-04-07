豚こま、この手があった！丸めるだけの『油淋鶏風』がホロリと柔らか、火通りも早い。
お得素材の豚こま肉で作る人気の中華おかず。丸めて揚げるひと手間で、肉感がありつつも、ほろっとほどけるやわらかさに仕上がります。香味野菜たっぷりのたれをかければ、鶏ももに負けない食べごたえの油淋鶏風に。いつもの豚こまが、ちょっと新鮮な一皿に変身です。
『豚こま油淋鶏風』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……300g
レタス……100g
〈たれ〉
ねぎのみじん切り……小1/2本分（約40g）
しょうがのみじん切り……1かけ分（約10g）
しょうゆ……大さじ2
水……大さじ2
酢……大さじ1
ごま油……大さじ1
砂糖……小さじ1
しょうゆ……小さじ2
小麦粉……大さじ3
揚げ油……1カップ
作り方
（1）下ごしらえをする
レタスは縦に幅1cmに切る。たれの材料は混ぜる。ボールに豚肉を入れ、しょうゆを加えてもむ。10等分して丸め、小麦粉をまぶす。
（2）揚げる
フライパンに揚げ油を低温（150〜160℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がゆっくりと揺れながら出る程度）に熱し、（1）の豚肉をぎゅっと握ってから並べ入れる。さわらずに2分揚げ、ころがしながらさらに4〜5分、カリッとするまで揚げて油をきる。
（3）たれをかける
器にレタスを敷いて2をのせ、たれをかける。
POINT
豚肉をぎゅっと握ってから油に入れると、揚げている途中で形がくずれません。ころもが固まるまでは、さわらずに揚げて。
揚げたてにたれをかけた瞬間の香りも、ごちそう。しっかり食べたい日にぴったりの一皿です！
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。