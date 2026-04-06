しゃぶしゃぶ食べ放題が3,718円→2,973円　平日20％OFF・休日10％OFFの「新生活応援キャンペーン」実施【しゃぶしゃぶ温野菜】

しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、4月6日（月）から4月24日（金）までの期間限定で、食べ放題コースを平日20％OFF、土日祝10％OFFで提供する「新生活応援キャンペーン」を実施する。

対象は各種食べ放題コース。通常3,380円（税込3,718円）のコースは、平日20％OFFで2,703円（税込2,973円）となる。食べ放題コースを注文し、かつ割引前の飲食代金が税込5,500円以上の場合にのみ利用可能。

通年で実施している「小学生未満無料」「小学生半額」「60歳以上500円引き」の料金設定も適用される。

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〈新生活での仲間との集まりや家族での外食を〉



温野菜の食べ放題は、肉や国産野菜をはじめ、前菜や〆料理、デザートまで60種類以上を用意。だしは9種類から2種類を選択できる。銘柄豚や春向けの季節限定メニューも展開する。

〈キャンペーン概要〉



対象期間：2026年4月6日（月）〜4月24日（金）

対象商品：食べ放題コース

利用条件：専用ページのQRコードを注文時と会計時に提示

■専用ページはこちら

※他クーポン券・優待サービスとの併用不可。

※割引前の飲食代金が5,500円（税込）以上の場合に利用可。

※ランチメニューでは利用不可。

※利用条件の詳細は専用ページを確認。

【実施対象外店舗】

道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店

しゃぶしゃぶ温野菜「新生活応援キャンペーン」