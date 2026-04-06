【アベマ30時間】タイムテーブル発表 人気オリジナル番組の特別版や新企画をノンストップでオンエア
「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、タイムテーブルが発表された。
【写真】ABEMA『30時間限界突破フェス』11日＆12日タイムテーブル
2016年に開局したABEMAは、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。これまで『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など話題性の高い特別番組を放送し注目を集めてきたほか、スポーツ中継や恋愛リアリティーショー、オリジナルドラマなど多彩なジャンルの番組を配信してきた。
10周年記念特番『30時間限界突破フェス』では、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行の番組を展開。人気オリジナル番組の特別版や新企画などを含むさまざまなコンテンツを30時間ノンストップでオンエアする。
【写真】ABEMA『30時間限界突破フェス』11日＆12日タイムテーブル
2016年に開局したABEMAは、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。これまで『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など話題性の高い特別番組を放送し注目を集めてきたほか、スポーツ中継や恋愛リアリティーショー、オリジナルドラマなど多彩なジャンルの番組を配信してきた。
10周年記念特番『30時間限界突破フェス』では、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行の番組を展開。人気オリジナル番組の特別版や新企画などを含むさまざまなコンテンツを30時間ノンストップでオンエアする。