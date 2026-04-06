夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が6日、都内で引退会見を行った。現在の心境や引退を決断した理由などについて語った。

自らの思いを丁寧に明かし、2時間にもおよんだ会見。自らが最後に感謝の思いを口にしたタイミングで、五輪金メダリストの姉・菜那さんが「最後に一言！」と挙手。高木も「手を挙げている人いますね…」と気づいたようで、菜那は「ファンの方々に最後に一言お願いします」と質問した。

すると、高木は「本当にSNSなどを通してたくさんのメッセージをいただき、可能な限り一つ一つ読ませていただいた」とし「（ミラノ五輪で）本当に最後、1500メートルでメダルを獲れなくて、どういう気持ちになっていいか分からない時間があった。1500メートルだけ他の種目と違い、自分の結果に形が残らなかった種目でもある。それが周りの人たちの言葉で、違う価値、大切な時間や思いにも変わった」と強調した。

さらに「SNSなどを通して、応援してくださった方々に感謝しています。今はいろいろSNSが難しい時代になっている中で温かいものが生まれたことにありがたい気持ちと、誇りに思う気持ちと感謝の気持ちがある」と話した。

菜那さんは「（ファンが）美帆さんにいつか会えるタイミングはあるのか」と続け、高木は「私としては直接お礼ができれば。何か企画もできれば面白いのかな。ぜひ姉の力を借りて、何かできたら。もしやりたいことあれば教えてもらったらうれしい。ファンイベントができたらいいですね」と語った。

姉妹の掛け合いで幕を閉じた会見。最後のあいさつで高木は「寂しい気持ちもあったが、姉が出てきたことでスンとその気持ちがいなくなってしまった。最後は笑顔で終われそう」と晴れやかな表情で語った。