自宅で方向幕を回し放題

ゲームやアプリ開発、キャラクターデザインなどを手がける「カエルパンダ」が2026年4月3日、Nintendo Switch向けソフト「くるくる回そう！方向幕コレクション for Nintendo Switch 東武鉄道編 〜東武東上線〜 鉄道方向幕シミュレーター」を9日に発売すると発表しました。実車から収録したサウンドも楽しめます。

【自由自在】ちょっと昔の東上線「方向幕くるくる回し」を見る（画像）

このソフトは、デジタル化で消えゆく鉄道車両の方向幕を再現し、「方向幕をくるくる回す」楽しさを味わえるシミュレーターです。第8弾は東武東上線。主に2000年代以降に使用されていた方向幕を収録しています。

制作にあたり東武鉄道と東武商事が全面協力。森林公園検修区で警笛・扉開閉音などを実車から収録しており、リアルなサウンドも楽しめます。

さらに愛好家が持ち寄った貴重な資料を参照しながら、方向幕のビジュアル・構成・動作まで、できる限りの再現を目指したといいます。

収録形式は、10000型、10030型、9000型、8000型（初期修繕車）、8000型（中期修繕車）の5形式です。

ダウンロード専用で価格は1400円（税込）。また、側面幕を追加する専用DLC「東武東上線 側面幕セット」（800円・税込）もニンテンドーeショップで同時発売。カエルパンダは「今後も東武鉄道ラインナップのさらなる展開を予定しています」としています。