ファミマ、“超も〜っちり”食感の新作登場 人気パン3種が進化
【モデルプレス＝2026/04/06】「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズとして、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」、「も〜っちり食感ホイップあんぱん」、「も〜っちり食感ピザパン」の3種類を4月7日より全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】ファミマ“超も〜っちり”食感の新ドーナツ
このたび発売する「超も〜っちりパン」シリーズは、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンといった日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない“超も〜っちり”食感に進化させた新商品。ファミマルベーカリーで好評を得ている「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった商品として開発された。
発売に先駆けて、ファミリーマート社員193人を対象に、新商品「超も〜っちりパン」の試食アンケート調査を実施。本調査において、「直近2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食しており、かつパンが非常に好き・どちらかといえば好き」と回答した社員124人の回答を集計した結果、そのうち、当該設問への無回答者を除く74％（89人）の社員がこれまでのファミマルベーカリーのパンと比較して、今回の新食感は「過去最高レベル」または「トップクラス」と回答した。また、初めて食べたときの印象についても、同対象者の76％（94人）が「想像を大きく超えた」または「想像以上」と回答。日頃から自社製品を喫食している社員の多くが、これまでの製品との違いを実感する結果となった。（modelpress編集部）
も〜っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。表面にはキャラメルチョココーティングとアーモンドがトッピングされている（※沖縄県では仕様と価格が異なる）。
も〜っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた一品（※沖縄県では仕様と価格が異なる、※北海道では仕様が一部異なる）。
も〜っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピング。
【調査概要】
・調査期間：2026年3月11日
・調査対象：ファミリーマート社員193人
・集計対象数：124人（選定条件：過去2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食、かつパンが「非常に好き」または「どちらかといえば好き」と回答した層）
・実施対象商品：新商品「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」を含む計6種類
※集計の際、設問ごとの無回答者は母数から除外
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【写真】ファミマ“超も〜っちり”食感の新ドーナツ
◆ファミマ、食感にこだわった新商品登場
このたび発売する「超も〜っちりパン」シリーズは、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンといった日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない“超も〜っちり”食感に進化させた新商品。ファミマルベーカリーで好評を得ている「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった商品として開発された。
◆も〜っちり食感キャラメルドーナツ
も〜っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。表面にはキャラメルチョココーティングとアーモンドがトッピングされている（※沖縄県では仕様と価格が異なる）。
◆も〜っちり食感ホイップあんぱん
も〜っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた一品（※沖縄県では仕様と価格が異なる、※北海道では仕様が一部異なる）。
◆も〜っちり食感ピザパン
も〜っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピング。
【調査概要】
・調査期間：2026年3月11日
・調査対象：ファミリーマート社員193人
・集計対象数：124人（選定条件：過去2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食、かつパンが「非常に好き」または「どちらかといえば好き」と回答した層）
・実施対象商品：新商品「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」を含む計6種類
※集計の際、設問ごとの無回答者は母数から除外
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